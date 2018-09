Korralik rahasüst: valitsus toetab Hiiumaa spordihalli ehitust ilmselt ligi 3 miljoni euroga

Hiiumaa vallavanem Reili Rand saatis hiljuti kultuuriminister Indrek Saarele kirja, milles palus toetada kaasaegse spordikeskuse rajamist 3 miljoni euroga. Kokku on ehitusmaksumus circa 7 miljonit eurot, koos projekteerimise ja muude kuludega kerkib summa 8,7 miljoni euroni.

Indrek Saar kinnitas nüüd, et ministeeriumi poolt tehti eelarve täiendamiseks ettepanek 2,9 miljoni euro ulatuses. "Meie jaoks on oluline, et spordiga oleks võimalik tegeleda kõikjal Eestis ning Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordihall," põhjendas ettepanekut Saar. "See avardab kõigi hiidlaste võimalusi tervislikumalt elada ja võib ka juhtuda, et mõne aasta pärast Hiiumaa spordihalli trenni minevale noorele riputatakse kunagi kaela olümpiamedal."

Hiiumaa vallavanem Reili Rand avaldas lootust, et valitsus toetab Saare ettepanekut. "Kaasaegne elukeskkond ja mitmekülgsed võimalused on eelduseks, et üha rohkem inimesi tahaks Hiiumaal elada,“ ütles Rand ning lisas, et kui läheb plaanipäraselt, avatakse keskus juba 2020. aastal.

Vallavanema sõnul on spordihalli kavandades silmas peetud, et rajatav spordikeskus valmiks võimalikult väikeste kuludega ning oleks üleüldiselt energiasäästlik, mis aitab ka edaspidi ülalpidamiskulud madalad hoida.