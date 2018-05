Korralik palgalisa: Jüri Ratas saab aastas ligi 13 000 eurot esindustasu, teised ministrid pea 11 000

Peaminister Jüri Ratas teenib kuus 5356 eurot, ent sellele lisandub ka maksuvaba esindustasu 1071 eurot, teistel ministritel on vastav summa 910,5 eurot.

Rahandusministeerium avaldas riigiametnike palgad 2018. aasta 1. aprilli seisuga. Loomulikult on töötasude poolest eesotsas ka peaminister ja ministrid.

Jüri Ratase palk on vastavalt 5356 eurot kuus, ministritel 4552,6 eurot. Esindustasu on 20 protsenti palgast ja seda maksuvabalt. Ratase puhul on summa 1071,2 eurot, teistel ministritel 910,52 eurot.

Aastas tuleb koondsumma Ratasel 12 854,4 eurot ja ministritel 10 926,24 eurot.

Kui näiteks riigikogulased peavad esinduskulude eest raha tagasi saamiseks tšekke esitama, siis valitsuse puhul on seadusandlus teine. Nemad eraldi tšekke esitama ei pea. Rahvasaadikute puhul kulub summa suuresti autokuludele, ent ministritel seda muret pole - nad sõidavad ametiautoga, mille kuludega tegeleb riigikantselei.

Nagu ka nimetus ütleb, peakski ministrite summa kuluma selleks, et riiki esindada, kas või näiteks esindusriiete ostmiseks. Kas ja mis reaalselt rahaga tehakse, aga riigikantselei poolt ei kontrollita.

