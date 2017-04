Korraldaja Brexiti eestvedaja Eestisse kutsumisest: ükski inimene pole Nigel Farage'i ettekande tõttu oma osalemist tühistanud

Pärnu juhtimiskonverentsi programmijuht Toomas Tamsar ütles, et ükski osaleja pole konverentsil osalemisest loobunud.

Nädala alguses tõstati Delfis ja mujal meedias küsimus, kas on õigustatud Briti poliitiku Nigel Farege'i osalemine Pärnu juhtimiskonverentsil ja tema ettekande kaudu Brexiti kampaania eeskujuks seadmine.

"Huvi on jätkuv. Ükski osaleja pole osalemist tühistanud, mõned on lisandunud. Saaliuksi just maha ei murta, aga osalejaid on enam kui eelmistel aastatel. Viimastel päevadel pole midagi erilist juhtunud, uudis Farage tulekust on mitu kuud vana," ütles Tamsar Delfile.

Saal on programmijuhi sõnul üsna täis, inimesi peaks kohale tulema umbes 500 ringis.

Seda, kui suur on Farage'i honorar, Tamsar ütlema ei soostunud. "Esinejatega kokkulepped ei ole avalikud."

Esmaspäeval ütles Tamsar Delfile, et selline vastuoluline isik nagu Nigel Farage tekitabki emotsionaalseid reaktsioone, kuid siiamaani on Briti poliitiku Pärnusse tulek pigem külalisi juurde meelitanud, mitte peletanud. „Farage’i osalemine on probleem ainult osa jaoks, teistele on see väga huvitav. Meie konverentsi eesmärk pole kunagi olnud juhtidele öelda, mida nad tegema peaksid, vaid see peaks andma neile mõtte- ja aruteluainet. Meie kliendid on targad inimesed, kes suudavad ise otsustada, mida neist asjadest arvavad,” ütles Tamsar.

Loe veel

Mai teises pooles toimub Pärnu juhtimiskonverents, mis toob suvepealinna esinema ka möödunud suve ühe vastuolulisema Briti poliitiku Nigel Farage’i. Konverentsi kodulehel teatatakse, et „paha poiss” Nigel Farage viis Suurbritannia rahva Euroopa Liidust väljaastumise poolt hääletama. „Meile ei meeldi see, mida ta tegi, ega see, kuidas ta seda tegi. Aga õppida on sellest hääletusest kindlasti palju,” seisab ürituse kodulehel.

Farage’i kutsumine ja tema kampaaniameisterlikkusest õppimine on tekitanud mõnevõrra tuska. Konverentsile osalema kutsutute seas leidub neidki, kes on Farage’i tõttu sinna minekust sootuks loobunud.