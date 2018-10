Korobeinik: Reformierakonnale on kõige mugavam olla partner Jüri Ratase valitsuses

Vanasti lubas opositsioonis olnud Keskerakond kõigile kõike ja loobus võimuläbirääkimistel kõigest, Reformierakond aga üritas oma lubadusi igal juhul ellu viia. Nüüd aga soovib Reformierakond saada võimule ja on selleks valmis ka paljust loobuma. Peaministriparteil on oma lubadustest raskem loobuda, seetõttu Reformierakond ei tahagi nii väga peaministriparteiks saada.

Korobeinik nentis, et kui Keskerakond saab sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 toel riigikogus hääled kokku, siis Reformierakonnaga rääkima ei hakata.

"Reformierakond läheb isiklikuks," selgitas Korobeinik. Reformierakond valis jälle Keskerakonnaga vastandumise tee, aga Keskerakond ei mängi kaasa, vaid klaarib pigem EKRE-ga asju. Suhted Keskerakonna ja Reformierakonna vahel pole head, kuigi poliitika on selline, et kui vaja, saadakse jälle sõpradeks.

Mis EKRE-t puudutab, siis Korobeinik arvas, et nemad küll tahavad võimule saada, aga teiste erakondade seas pole erilist entusiasmi. "Nad on ebamugavad parnterid," ütles Korobeinik. Probleemiks on EKRE homofoobia ja piirid lukku suhtumine, mis ei sobi tänasesse maailma.

Korobeinik ütles, et on märke sellest, et EKRE liigub pehmema suhtumise suunas, aga valitsusse saamiseks peavad nad paljudest oma seisukohtadest loobuma. Siiski läheb on neil pikk tee sinnani, et mõni suurematest erakondadest tahaks nende partner olla, sest kõigil on võimalik teha ka lihtsamaid koalitsioone.

Korobeinik ütles, et raske on hinnata, kui hea peaminister Kaja Kallas oleks. Ta tõi näiteks Jüri Ratase, kes on peaministriametis läbinud tohutu progressi ja on praegu palju usutavam kui oli alguses. "Ratase reiting kasvab, sest inimesed näevad, et ta saab hakkama. Ka kahtlejad näevad seda," ütles Korobeinik. Kallase reiting peaministrina lange omakorda, sest Ratase oma kasvab.

Korobeinik ütles, et tema ei ole erakonda astunud ja üheski nimekirjas praeguse seisuga ei kandideeri, aga ei välista riigikogu valimistel osalemist.

"Eesti 200 on brändina sümpaatne, aga nende programm tekitab küsimusi rohkem kui vastuseid. Ärikeskonna mõttes on nii Keskerakond kui sotsiaaldemokraadid täna palju liberaalsemad kui Reformierakond. Mõlemad on nõus sotsmaksu laega, Reformierakond on sellele vastu," imestas Korobeinik.