Kõrgkooli juht: Reformierakonna, Keskerakonna ja EKRE poliitikud õõnestavad teadlikult Eesti mainet

ID-kaardi turvalisuse pressikonverents Superministeeriumis Foto: Taavi Sepp

Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhi Kristjan Oadi sõnul pole kõige suurem probleem ID-kaardi turvaauk, vaid see, et nii Reformierakond, Keskerakond kui EKRE on valmis e-riigi maine valimiskampaania nimel maha müüma.