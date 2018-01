Kõrgepinge liini rike jättis osa Tallinna kesklinnast pimedusse

Tallinna kesklinnas Liivalaia tänava, kaubamaja ja Viru keskuse piirkonnas jäid täna pärast kella 8 sajad majapidamised ja asutused elektrita, samuti ei tööta kesklinnas kohati foorid.

Kella 9.20 ajal oli Tallinna kesklinnas elektrita 813 majapidamist ja asutust. Elektrilevist öeldi Delfile, et tegu on kõrgepingeliini rikkega. Üks rikkekoht on tuvastatud ja seda parandatakse, teist rikkekohta alles otsitakse. Elekter loodetakse taastada kella 11ks.

Hommikuse tipptunni ajal ei tööta foorid näiteks Liivalaia ja Juhkentali ristmikul, Liivalaia ja Veerenni ristmikul ja Viru keskuse kõrval.

Rikkeid on üle Eesti, põhjuseks ilmselt suuresti tuul. Kõige enam elektrita kliente on praegu Viljandimaal - 1099, kuid ka Võru- ja Pärnumaal.