Kord on range: kui reservväelane välkõppusele Okas ei ilmu, võib oodata 300 euro suurune trahv või arest. Teadmatusega end välja ei vabanda

Eile kinnitati kaitseväest, et teavitus käis eesti.ee vahendusel. Samuti teatas üksus ise: e-maili, SMSi või helistamise teel. Kindlasti on inimesi, kes ei jälgi e-maili igapäevaselt. Samuti pole ju kohustuslik, et pead omama telefoni. Kui ka omatakse, siis võidakse numbrit muuta (näiteks kõnekaardid). Kas ja kuidas on ikkagi tagatud, et info kõigini jõuaks?

Kaitseväe kõneisik, kapten Aivo Vahemets selgitab, et vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse paragrahvile 71 on reservis olev isik kohustatud teavitama kaitseressursside ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmetest ja nende muutumisest. "Lisaks e-mailile, SMS-ile, telefonile ja riigiportaalile eesti.ee teavitab kaitsevägi õppusest ka meedia ja oma internetikanalite ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Reservväelasele on teada oma reservüksuse nimi. Isegi kui tal ei ole internetiühendust või telefoni on tal võimalik avalikus internetipunktis eesti.ee kaudu kontrollida, kas tal tuleb õppusel osaleda."

Teoreetiliselt mõeldes: reservväelane ei ilmu õppekogunemisele. Hiljem aga väidab, et ei saanud lihtsalt infot kätte, e-maili ei jälgi ning ka telefonitsi ühendust ei võetud (kui ka võeti - ta ei reageerinud, võib väita, et ei märganud). Kuidas taolisse vabandusse suhtutakse?