Korbi jutt Krimmist polnud erand, Keskerakonnas on juba ammu venemeelne välispoliitiline leer

Mihhail Stalnuhhin Narvas 9. mail 2015 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Keskerakond on tugevalt lõhenenud. Lisaks läänemeelsele, peamiselt eestlastest leerile on seal rida peamiselt venekeelseid poliitikuid, kes on oma sõnavõttude ja tegudega näidanud, et nende nägemus Eesti ajaloost ja õigest välispoliitikast erineb Jüri Ratase valitsuse omast.