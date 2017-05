Korb venekeelses väljaandes: ma ei öelnud Haapsalus midagi ebaõiget

Riigihalduse minister Mihhail Korb astus eile tagasi Haapsalus teisipäeval öeldud mõtte pärast, et ta ei toeta Eesti kuulumist NATOsse. Ta vabandas eestikeelses Delfis oma sõnade eest, rahvusringhäälingu venekeelsele väljaandele ütles Korb aga eile, et ei öelnud Haapsalus midagi valesti.

Korb ütles eile Delfile, et tema eesmärk polnud öelda midagi NATO kohta, vaid kiita Eesti sõjaväge.

"Nagu ka oma teates kirjutasin, ma ei poolda NATOst väljaastumist ega midagi sellist. Toetan NATOga ühinemist. On õige, et Eesti kuulub NATOsse," ütles Korb.

Eile õhtul andis Korb intervjuu ka rahvusringhäälingu venekeelsele portaalile, kus ta rääkis natuke teistsugust juttu.

Korbilt küsiti, kas ta kordaks Haapsalu veteranidega uuesti kohtudes oma teisipäevast juttu.

"Jah. Ma ei arva, et ütlesin selles olukorras midagi ebaõiget. Ütleksin neile kõike samamoodi. Ma ei kritiseerinud sellel kohtumisel NATOt ega kutsunud üles Eesti lahkumisele NATOst. Ma lihtsalt kirjeldasin olukorda. Minu positsioon ei ole muutunud. Olla nagu Soome pole ainus õige tee, aga see on üks võimalikest variantidest. Sel teemal on võimalik arutleda," ütles Korb.

Mihhail Korbi tsitaat vene keeles:

"Да. Я не считаю, что сказал в данной ситуации что-то неправильное. Я скажу им все точно так же. Я на той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описывал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия - это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию", - отметил Корб.

Täna peale valitsuse pressikonverentsi palus Delfi Korbil oma mõtteid selgitada.

Kas te leiate, et kuulumine NATOsse on praegu ainuvõimalik lahendus või võiks tõsiselt arutada ka Soome lahendust, kus NATOsse ei kuuluta?

Kui mulle oleks sellel koosolekul küsimus esitatud samas sõnastuses, siis oleksin vastanud, et Eestile on antud hetkel kuulumine NATOsse ainuvõimalik otsus.

Ja jutt Soome lahendusest saaks olla vaid teoreetiline võrdlus, mitte tõsiseltvõetav lahendus Eesti jaoks?

Antud hetkel küll jah. Rääkisin pigem hüpoteetilisest võimalusest ja üritasin oma jutuga nagu Ostap Bender joonistada suuremat linna koos suuremate võimalustega ja ilmselt läks natuke liiale.

Eile rääkisite rahvusringhäälingu venekeelsele portaalile, et te ei öelnud Haapsalus midagi valesti ja Soome lahendust võiks tõsiselt arutada. Kumba pidi siis täpselt oli?

Ma ei öelnud Haapsalus, et peame seda arutama. Ütlesin, et on võimalikud teised variandid. Vaatasin veelkord üle Haapsalus öeldut... võrreldes sellega, kuidas tõlgiti, otsetõlge ei kajasta minu ütluseid.

Kas teised variandid on teoreetiliselt võimalikud või on siin ikkagi koht diskussiooniks?

Ütleks, et mina küll ei tahaks praegu antud teemal diskuteerida. Mul isu ei ole. Nagu ma seal kohtumisel ütlesin, ma ei ole kaitseväe spetsialist. Kui olen riigikogu liige paari nädala või kuu pärast, siis küsige sama küsimust minu käest uuesti.