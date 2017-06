Korb: valimisliidus kandideerijatele annab hinnangu erakonna juhatus

Keskerakonna juhatus võttis täna vastu otsuse, et erakonna osakonna, piirkonna või erakonna juhatusel tuleb anda hinnang nende liikmete tegevusele, kes kandideerivad teistes erakondades või valimisliitudes.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et erakond peab oluliseks moodustada Keskerakonna nimekirjad kõikjal omavalitsustes. "Viimaste kuude arvamusküsitlused näitavad selgelt Keskerakonna poliitikale valijatelt väga tugevat toetust. Näeme, et erakonna liikmetel kõikjal Eestis tuleb tööd teha tugevate erakonna nimekirjade loomiseks," rääkis Korb.

Peasekretäri sõnul võttis juhatus vastu ka vastavalt põhikirja punktidele otsuse, et erakonna osakonna, piirkonna juhatustel või erakonna juhatusel tuleb anda hinnang nendele liikmetele, kes kandideerivad teiste erakondade ja valimisliitude nimekirjades 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogu valimistel. "Kindlasti ootame, et erakonna liikmed kandideerivad Keskerakonna lipu all kõikjal Eestis. Meil on tugev toetus ja inimesed usaldavad meie poliitikat," ütles Korb.

19. juunil teatas Keskerakonna endine esimees ning korruptsioonisüüdistusega kohtus käiv Edgar Savisaar, et teatab kohalikel valimistel. Ta ei täpsustanud, kas läheb oma nimekirjaga välja või mitte. Neljapäeval teatas Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Larissa Novožilova oma toetusest Edgar Savisaarele. "Pean Edgar Savisaart Keskerakonna vaieldamatuks liidriks ja olen valmis teda toetama kõiges nendel valimistel," ütles Novožilova. Savisaare nimekirjast rääkides on läbi käinud sellised nimed nagu Olga Ivanova ja Yana Toom. Olga Ivanova on kinnitanud, et kandideerib Keskerakonna nimekirjas.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Delfile, et Edgar Savisaarele on Keskerakonna valimisnimekirjas tagatud väärikas koht. Ta hoiatas aga, et poliitikas väljapressimisega kaugele ei jõua.