Korb: Kristen Michal teeb taandumisega Kaja Kallasele kui liitlasele ruumi

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et Kristen Michali otsus mitte kandideerida Reformierakonna juhivalimistel ning Kaja Kallase viimatised sõnavõtud näitavad Reformierakonnas uue liidu ­– Michal ja Kallas – kujunemist.

Korbi sõnul näitab Reformierakonnas toimuv selgelt seda, et senised liitlased Hanno Pevkur ja Kaja Kallas on teineteisele selja keeranud ning käed on Kallas löönud hoopis Kristen Michaliga. "Kristen Michali otsus taanduda ja see, et Kallas jätab enda kandideerimise lahtiseks näitab, et aastatagusega võrreldes, mil Kallas toetas veel Pevkurit, on palju muutunud," rääkis Korb.

Nimelt kirjutas Kaja Kallas 2016. aasta detsembris toimunud juhivalimiste eel, et valitav esimees on ka peaministrikandidaat, kelle juhtimisel minnakse järgmistele Riigikogu valimistele. Esimeheks valiti toona Pevkur, kaotajaks jäi Michal. "Kaja Kallasel oleks praegu väga lihtne jääda oma toonaste sõnade juurde ja öelda selgelt, et Riigikogu valimistele tuleb minna Hanno Pevkuriga. Kuna ta seda ei tee ja Kristen Michal taandub, näitab see nende ühist arusaama erakonna tuleviku suhtes," ütles Korb.

Ta tõdes, et Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas on järjest enam võtmas sõna sisepoliitilistel teemadel ning on seega selgelt valmistumas Euroopast tagasitulemiseks. "Loodan väga, et Kallas pole pöördunud seejuures ära ka oma teisest toona öeldud põhimõttest, et Reformierakond peab muutuma," rõhutas Korb. Ta viitas, et Kallas sõnas 2016. detsembris oma blogis, et ta toetab Hanno Pevkurit erakonna esimehe kohale, sest viimane esindab avatumat ja demokraatlikumat valitsemisstiili, mis tooks endaga kaasa muutuse, mida Reformierakond vajab.

Korb lisas, et Kallas kirjutas erakonna kongressi eel, et erakonna põhikirja järgselt valitakse juhatus kuni kaheks aastaks, mis tähendab seda, et järgmised juhi valimised peaksid toimuma täpselt enne riigikogu valimisi. "Selge on see, et keegi ei hakka erakonna juhti kaks kuud enne valimisi vahetama, mistõttu on praegu valitav esimees ka meie peaministrikandidaat, kelle juhtimisel me läheme järgmistele Riigikogu valimistele,“ kirjutas Kallas toona oma ajaveebis.