Korb: Keskerakond on valmis Narva organisatsiooni nullist üles ehitama

Korb ütles intervjuus ERR.ee veebisaatele "Otse uudistemajast", et vara on sündmustest ette rutata, vahendab ERR Uudised. Ära tuleb oodata kolmapäevane Narva piirkonna juhatuse koosolek, millel otsustatu saab lõpliku hinnangu erakonna juhatuse koosolekul reedel.

Kui peaks aga juhtuma nii, et kahtlustuse saanud Narva linnavolinikud ei taandu, võib see kaasa tuua pereheitmise.

"Tagajärgedega on arvestatud. See on oleks väga kurb. Olen tänulik inimestele, kes on organisatsiooni Narvas arendanud ja püsti pannud. Aga kui nii läheb, tuleb hakata organisatsiooni uuesti üles ehitama," kinnitas Korb.

Tema sõnul on sõnad korruptsioon ja Keskerakond liiga palju koos kõlanud. Seejuures on avalikkuse ootused parteile kõrgemad kui teiste erakondade puhul.