Korb: Keskerakond on kõik tehingud kinnisvaraga teinud läbipaistvalt

Korb tuletas meelde, et maja müük toimus eelmisel aastal, mil mitte ühtegi infokildu ega kahtlust erakonnale täna „Pealtnägijas“ esitatud võimalikust skeemist ei olnud jõudnud. „Keskerakonna maja müügil lähtusime tuntud kinnisvarafirma hindamisaktist ning seisukohast, et alla teatud hinna me oma majaosa müüa ei soovi. Maja müügi soov oli kogu aeg avalik, nii nagu ka ostja ning müügihind,“ rõhutas Korb.

1Partneri ekspertide teostatud ja Keskerakonna tellitud hindamisakti järgi oli maja väärtuseks tervikuna 2016. aasta lõpu seisuga 2,9 miljonit eurot. Maja müüdi 2017. aasta sügisel. 2018. aastal oli ajakirjanduses info, et maja on müügis 4,9 miljoniga. „Siis viidati meedias, et Keskerakond tegi halva tehingu, sest uus omanik müüs selle märkimisväärse vaheltkasuga,“ märkis Korb.

Korb sõnas, et on kahetsusväärne, kui maja ostja võib olla seotud millegi ebaseaduslikuga, kuid seoste otsimine erakonnaga on arusaamatu. „Oleme kinnisvara ostjaga kokku puutunud vaid tehingu vormistamiseks vajalikul määral. Lisaks üürime temale kuuluvalt ettevõttelt, mida tal saate järgi on mitmeid, üürime tõepoolest ruume sama hinnaga, mis oli välja toodud kinnisvaraportaali vastavas kuulutuses,“ rõhutas ta.

Korbi sõnul olid uue asukoha valikus teisedki variandid, kuid Narva maanteel asuva büroo kasuks rääkis mitu asjaolu. „Kuna asukoht, suurus, parkimisvõimalused ja hind olid sobivad, otsustasime selle äripinna kasuks. See, et tegemist on sama inimese ettevõttega, kes ostis meie majaosa, oli teada juba eelmisel aastal ning me pole kunagi ühtegi tehingut varjanud, sealhulgas oleme ka varem ajakirjanduses välja toonud üürihinna, milleks on 9,26 eurot ruutmeetri kohta,“ rõhutas peasekretär. Üürileping on sõlmitud 10 aastak