Korb Kataloonia ja Krimmi võrdlemisest: mul ei lastud mul lõpetada mõtet, et mõlemat referendumit ei ole tunnustatud

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb selgitas täna sotsiaalmeedias oma vastuolulist avaldust Kataloonia ja Krimmi referendumi kohta.

Saatejuht Urmas Vaino küsis Korbi käest, et milliseid erisusi näeb ta Kataloonia referendumi ja Krimmi referendumi vahel.

"Mõlemas kohas avaldasid inimesed oma arvamust. Täpselt samamoodi. Inimesed tulid ja ütlesid oma arvamuse," vastas Korb.

Vaino täpsustas ja küsis, kas Krimmi referendum oli okei. Korb ültes, et jah: "Samamoodi, nagu Kataloonia referendum oli okei." Seejärel hakkas Marko Mihkelson talle vastu vaidlema.

Täna hommikul Korb täpsustas oma mõtet.

"Eile "Suud puhtaks!" Kataloonia teemalises saates oli mulle küsimus, millised on erinevused Kataloonia ja Krimmi referendumil. Jõudsin selgitada, et sarnasus on see, et inimesed käisid valimiskastide juures. Küll aga ei lastud mul lõpetada mõtet, et mõlemat referendumit ei ole tunnustatud keskvalitsuse ega rahvusvahelise õiguse seisukohalt. Saate käigus jõudsime ühisele arusaamale, et Kataloonias tuleb vastastikkuses dialoogis leida rahumeelne lahendus."