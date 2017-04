Kopli noortemaja projektijuht: süstlavahetuspunkt oleks ohtlik meie 530 õpilasele

"Oleme sügavalt mures, mis toimub praegu ilma elanikke ja kohalikke olusid arvestamata süstlavahetuspunkti rajamiseks Sitsi tänavale," ütleb Kopli noortemaja projektijuht Riina Olveti.

Ta tõi välja, et kogutud on tuhandeid elanike ja lapsevanemate allkirju süstlavahetuspunkti rajamise vastu Sitsi tänavale ning need on TAI-le (tervise arengu instituut) üle antud. "On toimunud juba mitu koosolekut, kus kohalikud elanikud on selgitanud oma seisukohti. Kahjuks elanike häält ei kuulata," märgib ta.

"Meedias välja paisatud fakt, et Sitsi tänava ümbruses liigub kõige rohkem narkomaane ja seeetõttu on süstlavahetuspunkti kõige sobivam asukoht Sitsi 28 kortermaja esimesel korrusel, ei veena kohalikke elanikke. Milles nemad süüdi on, et nende kodukohta kõigi nende ja nende laste turvalisuse arvelt rajatakse süstlavahetuspunkt," imestab ta. "Ka Põhja-Tallinna Valitsus on aru saanud, et see ei ole õige koht. Nad on sellest ka avalikult teavitanud, et kordamisele läheb täpselt sama viga, mis kunagi juba tehti Erika tänaval."

Ta ütleb, et noortemaja asub saja meetri kaugusel Lina tänaval. "Tallinna Kopli Noortemajas õpib 530 last. Enamus neist elab lähipiirkonnas. Kes lähemal, kes kaugemal, aga nad tulevad noortemajja jala ja üksinda, ilma lapsevanemateta. Vanemad saadavad lapsed kooli ja ringidesse täie teadmisega, et nende lapsed on turvaliselt hoitud ja et nad tulevad elusalt ja tervelt iga päev koju tagasi. Nende teekond möödub Sitsi tänavast, sest see on noortemajja Lina tänavale tulekuks möödapääsmatu. Kas see ei ole fakt, mida tuleb arvestada?"

Ta lisab, et ka tavalised inimesed ja nende lapsed vajavad kaitset. "Me ei taha saada statistikas üheks kurvaks numbriks, kui midagi kasvõi ühe ainsa lapsega juhtub seetõttu, et ta juhtus olema lihtsalt valel ajal ja vales kohas teel kooli või koju või huviringi."

Ta ütleb, et Põhja-Tallinn pole veel nii täis ehitatud, et poleks võimalik leida teistsugust lahendust kui punkti asukoht lasteasutuse esises kortermajas. "Pingutagem koos natuke rohkem selle nimel, et tõepoolest probleem lahendada ilma kedagi turvaohtu seadmata."

Delfi kajastas aprilli hakul sedagi, et Sitsi tänavale plaanitakse ehitada lasteaed. Rajatav lasteaed jääks süstlavahetuspunktist täpselt üle tee.

TAI teatas eelmisel nädalal, et keskendus keskusele uute ruumide otsimisel sellele Põhja-Tallinna piirkonnale, kus vastavalt nende poolt sügisel läbiviidud riskianalüüsile "Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel" on probleem kõige teravam ja vajadus teenuse järgi kõige suurem. Selle piirkonna keskpunktiks on Sitsi asum.