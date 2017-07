Kopli liinide tulistamise sündmuspaiga omanikud pole majas toimuvaga kursis

Pühapäeval tulistati Kopli liinidel kahte väljakutsele reageerinud turvameest ettevõttest K Security. Kõnealune piirkond kuulub ettevõttele Fund Ehitus, mille üks omanikest, Toomas Lipre, juhtunust rääkides üsna kidakeelseks jääb.

Ehkki teatavasti majas tulistati ja haavati raskelt kahte inimest, ütles Fund Ehituse üks omanikest Toomas Lipre, et majas ei toimu mitte midagi. "See on valve all ja suletud," kinnitas Lipre Delfile.

Millisel viisil plaanib Fund ehitus edaspidi tagada, et neile kuuluvates hoonetes ei hiiliks ringi relvastatud ja ohtlikud isikud, Lipre jutust ei selgu. Tema sõnul ei ole ettevõttel hoolimata kahe inimese tulistamisest plaanis ei seda maja ega ka naaberhooneid kuidagi tugevamalt turvama hakata. Lipre sõnul peaks piirkonnas korra hoidmisega tegelema eelkõige politsei.

Haavatud turvameeste seisund on seni muutusteta, mõlemad on stabiilses seisus haiglas.

Liinivahe 17 hoone, kus seni tabamata kurjategija kahte turvameest tulistas, kuulub piirkonda, mille Fund Ehitus 2015. aastal Tallinna linnalt 1,9 miljoni euroga ära ostis.

Fund Ehituse lubab üsna jõhkra kuulsusega Kopli liinidest teha turvalise ja peresõbraliku elukeskkonna, kogu investeeringu maht on kokku 55-65 miljonit eurot.