Kooseluseaduse tühistamise hääletus jõuab EKRE eestvedamisel enne valimisi riigikogusse

Riigikogu õiguskomisjon otsustas tänasel istungil saata EKRE fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse esimesele lugemisele. Otsuse poolt hääletas seitse komisjoni liiget, neli istungil osalenut hääletusel ei osalenud.

Hääletus toimub riigikogus 12. oktoobril.

"Otsustasime saata selle eelnõu täiskokku, et kõik poliitikud saaksid hääletada selles küsimuses oma südametunnistuse järgi. Tänase komisjoni otsusega hoiame kinni ka riigikogu kodu- ja töökorra seadusest,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele peab eelnõu esimene lugemine toimuma täiskogu seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest arvates. Antud eelnõu peaks seega seaduse järgi esimesele lugemisele jõudma hiljemalt sügisistungjärgu neljandal nädalal.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et seaduse eesmärk on lõpetada seadusega tekitatud segadus, mis võib rikkuda õigustatud ootuse printsiipi ning sellega seoses tekitada hulgaliselt kohtulahendeid ning kulusid maksumaksjale.

Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse (461 SE) esimene lugemine toimub riigikogus 12.oktoobril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Kübarsepp: õiguskomisjoni juht Karilaid aitab sotside ja EKRE sõjale kaasa

Vabaerakonna saadiku ja õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnul aitab riigikogu õiguskomisjoni esimees keskerakondlane Jaanus Karilaid kaasa sotside ja EKRE vastandumisele ning ei mõtlegi otsida samasooliste õigussuhete reguleerimise probleemile lahendusi.

Karilaid osaleb tema sõnul kokkuleppes, mille eesmärk on jätkata sotside ja EKRE vastandumist. "Tegemist on teadlikult ühiskonna lõhestamisega vahetult enne valimisi. Nii EKRE kui ka sotsid on selles omavahel juba ammu kokku leppinud".

Kübarsepa sõnul ei soovi Vabaerakond osaleda Eesti ühiskonna lõhestamises ning on pakkunud alternatiivina Saksamaal kehtinud tsiviilpartnerluse seadusele sarnanevat paarkonnaseadust. "Kahjuks ei taha Karilaidi Keskerakond ning teised erakonnad meie pakutud mõistlikust keskteest midagi kuulda. Samas on tunda, et ühiskonnas on see valmisolek pigem suurenenud," ütles Kübarsepp.

Jäljendatakse aastaid kestnud Reformierakonna ja Keskerakonna vastandumise skeemi, kes tänaseni jätkavad vastandumist eestlaste ja venelaste küsimuses. See on olnud siiani tulemuslik. Sotsid ja EKRE püüavad oma valimisedu täpselt samale skeemile üles ehitada, saamatu aru, kui tõsine tagajärg sellele ühiskonnas järgneb. Tulemuseks on väärtushinnangute moonutamine ning kasvav viha oma inimeste suhtes.