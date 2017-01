Koort sisekaitseakadeemia kolimisest: ka Eestis on asutusi, mida ei maksaks viia piirile just väga lähedale

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koorti kinnitas, et ministeeriumi kindel ettepanek on mitte viia sisekaitseakadeemia Tallinna üksust Narva, vaid avada seal ainult praktikabaas, sest tema sõnul ei oleks kooli suuremal määral Narva viimine majanduslikult põhjendatud ning ei täidaks ka sotsiaalseid eesmärke. Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama nende väidetega ei nõustu.

Justiitsministeeriumis leitakse, et sisekaitseakadeemia peaks oma Tallinna üksuse kolima Narva, põhjendades seda Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku järeleaitamisega ning sealse julgeoleku suurendamisega, vahendasid ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Siseministeeriumi asekantsler Erkki Koort ei näe, et kooli täielikult Narva kolimine täidaks püstitatud eesmärke. "Kui me oleme Ukraina konfliktist midagi õppinud, siis ka Eestis on asutusi, mida ei maksaks viia piirile just väga lähedale. Minu arust see aspekt ei tööta kohe kindlasti ja ma tooks ka selle aspekti sisse, et kinnine kool Narva linnas kindlasti ei muuda Narvat avatumaks," selgitas Koort.

Koort leiab, et riigiametnike viimine mingisse piirkonda ei muuda ka selle sotsiaalmajanduslikku olukorda. Siseministeeriumi analüüs toob välja ka selle, et Narvas oleks oluliselt raskem värvata õppejõude ja kadette.

Justiitsministeeriumil on aga vastav kogemus olemas - enam-vähem samadel põhjustel koliti 2013. aastal ministeeriumi all olev vanglate osakond eesotsas asekantsler Priit Kamaga Jõhvi. "Ma arvan, et need probleemid olid üpriski sarnased Tallinnaga, sest ka Tallinna tööjõururul, kui otsida mingisugust spetsiifilise kvalifikatsiooniga töötegijat, võtab see mõnikord üpriski palju aega," rääkis ta.