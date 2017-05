Koomikuist eestlased: iga päev tehakse viis makset selgitusega „eilse öö eest“

Märtsikuu statistika näitab, et Swedbanki mobiilipangas tehti pea pool miljonit makset kogusummas 43 911 050 eurot. Suurim mobiilipangas tehtud makse oli ligi 300 000 eurot. Kurioossemate makse selgitustena märkisid inimesed näiteks „eilse öö eest“ – seda kirjutati kuu jooksul lausa 160 korral.

„Mobiilipank kogub pidevalt populaarsust. Võrreldes eelmise aastaga on maksete arv meie mobiilirakenduses suurenenud lausa 93%,“ ütles Swedbanki digitaalsete teenuste juht Agnes Oidsalu. Tema sõnul kasvab ka suurtes summades tehtavate ülekannete hulk mobiilipangas – märtsis tehti äpi vahendusel neli makset, mis olid suuremad kui 100 000 eurot, teatas Swedbank.

Üldiselt on näha, et mida väiksemad on summad, seda värvikamaid selgitusi kirjutatakse. Näiteks „osta midagi ilusat“ (summaks 1 sent), „Jeesus Kristus“, „õlleraha abikaasalt“.

Alates 5-eurostest maksetest lähevad selgitused juba konkreetsemaks ja üle 1000-euroste ülekannete juurde lisatakse väga täpsed selgitused. 5000 euro piiri ületavatest maksetest moodustavad enamuse laenude tagasimaksed, autode ostmised ja valuutavahetus.

Swedbanki äpis saab makse selgituses pangasiseselt kasutada ka emotikone – neid lisati märtsis ligi 20 000 korral.