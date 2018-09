Koolijuht Hendrik Agur hülgas Isamaa ja liitub Eesti 200-ga

"Minu vaieldamatuks kireks ja kutsumuseks on seismine konkurentsivõimelise ja hea hariduse eest Eestis. Pikas plaanis peab riik haridusse panustama palju rohkem kui ta täna seda teeb, et kasvatada tulevast põlve, kes Eestit edasi arendaks. Õpetaja ja koolijuhi ametikohale peab tekkima tugev konkurents, sest nii saavad lapsed parima õpi- ja arengukeskkonna. Meil on vaja, et kõik koolid oleksid ühtlaselt tugevad ja head, joondudes parimast," lausus Agur.

Oma otsust liituda Eesti 200’ga põhjendas Agur: "Mulle meeldib, et Eesti 200 tegevuse põhiväärtusi on asunud kandma inimesed, kes tulevad nii öelda "kriit käes, otse tahvli eest" ehk reaalse elu keskelt ja eesliinilt. Eesti 200 eestvedajad on oma elus midagi oma kätega ära teinud, saavutanud ja üles ehitanud."

Agur lahkus Isamaa erakonnast 10.septembril, kuid kinnitas, et Laari-aegse Isamaa väärtused on talle tähtsad ja kallid ning kõikidele endise koduerakonna liikmetele soovib ta vaid parimat. "Raske olnuks teha siirast koostööd mõnede juhtfiguuridega erakonnas, kelle suhtes kahanes usalduskrediit miinimumi. Sellisesse koostööperspektiivi kadus usk," sõnas Agur tagasihoidlikult.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis sai alguse kuue inimese manifestist, mis avaldati teisel mail Postimehes. Liikumise põhieesmärk on kutsuda üles inimesi vaatama poliitilisi teemasid pikemas perspektiivis, kui seda on üks valimistsükkel.