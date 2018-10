Konstantin Pätsi pojapojapoeg kandideerib Isamaa nimekirjas riigikokku

Madis Päts otsustas kandideerida Isamaa nimekirjas riigikokku, sest jagab erakonna rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet ja hindab kõrgelt Isamaa rolli Eesti ühiskonna kujundamisel.

"Me poleks täna Euroopa riik, kui 30 aastat tagasi poleks olnud julgeid ja aatelisi inimesi, kes taastasid Eesti demokraatliku õigusriigina. Paljud neist inimestest koondusid siis Isamaaliitu ja tegutsevad tänaseni Isamaa liikmetena. Erakonna pika-ajalist aktiivset tegevust ja panust rahvuslike põhiväärtuste hoidmisel ei saa kuidagi alahinnata. Samas vajavad Eesti ja Isamaa jätkuvalt ka uusi inimesi ja ideid. Seda nii saavutatu hoidmiseks, kui ka ühiskonna mõistlikuks moderniseerimiseks. Peame Eestit igapäevaselt ikka ja jälle uuesti looma. Selles töös on olulisel kohal meie esinduskogud, millede senine marginaliseerumine ei tohi jätkuda. Võimu kujundamine peab toimuma riigikogus ja kohalikes volikogudes, mitte täitevvõimu poolt. See eeldab senisest suuremat professionaalsust poliitikutelt ja erakondadelt," ütles Madis Päts.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder hindas väga kõrgelt tunnustatud advokaadi otsust liituda Isamaa meeskonnaga. "Madis Päts on meiega juba pikemat aega koostööd teinud ja väga teretulnud meie hulka. Isamaa on seisnud kõhklusteta Eesti Vabariigi vaimse ja õigusliku järjepidevuse, õigusiigi ning kaasaegse demokraatliku riigi- ja ühiskonnakorralduse eest. Seetõttu on Isamaa erakond Madis Pätsi jaoks igati õige valik," ütles Seeder.