Konstantin Pätsi peale kulutab maksumaksja tuleval aastal ligi 300 000 eurot

Keskerakond on oma katuserahade kotist näinud ette 100 000 eurot sihtotstarbega „Konstantin Pätsi monumendi rajamine Tallinnasse“ ja 75 000 eurot egiidi „Tahkuranna Konstantin Pätsi monument, jalgtee rajamine“ all. Erakond Isamaa lubab aga oma potist 100 000 eurot panustada nii: „MTÜ Konstantin Pätsi muuseum, Konstantin Pätsi monumendi rahastamiseks“.

Seejuures on tähelepanuväärne, et Konstantin Pätsi monumendi rajamine pole siiamaani veel kusagil selgesõnaliselt ära otsustatud. Plaan panna riigivanemale kuju püsti otse Tammsaare parki, Estonia teatri naabrusse, tekitas ühiskonnas üsna tähelepanuväärse debati. Näiteks EKRE-sse kuuluv ajaloolane Jaak Valge ütles laupäevalehe LP küsimusele vastates järgmist: „Tammsaare parki ei sobi Pätsi ausammas minu arvates ka sellepärast, et Tammsaare oli demokraat ning põlgas Pätsi autoritaarrežiimi. Pätsil on väga tugev demokraatia likvideerija ning ka iseseisvuse kaotaja maine ja ausambaga sellises kohas annaksime tänapäevale väga vale sõnumi.“

Samba rajamist on seni kõige aktiivsemalt nõudnud erakond Isamaa justiitsminister Urmas Reinsalu isikus: „See on auvõlg Eesti Vabariik 100 ees, mis tuleb valitsusel ära teha. Jah, me mäletame ka neid valesid otsuseid, mida meie suurmehed on teinud, aga nad on teinud ka hindamatuid otsuseid."

Nüüd aga paistab, et monumendi rajamine on kindel, sest raha selleks on lausa 200 000 eurot. Võrdluseks – alailma remonti vajava Vabadussõja võidusamba ideekonkurss läks maksma üle 50 000 euro, sammas ise esialgu 7,4 miljonit eurot, millele on lisandunud sadade tuhandete eurode kaupa remondikulusid.