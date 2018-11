Konstantin Pätsi mälestusmärk Tallinnas püstitatakse Tammsaare parki

Monument on valmistatud roosast graniidist, mis korjati Konstantin Pätsi sünnitalu põldudelt. See taastati Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvedamisel ja taasavati 25. juunil 1989. Rekonstruktsiooni autorid on Andres Mänd ja Mati Karmin, teostaja Ars-Monumentaal.