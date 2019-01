Kõned luubi all: Reformierakond rõhus oma kõnes tulevikule, Keskerakond olevikule, Eesti 200 enim Eestile

Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõhutas kõnes maksudele ja majanduse olulisusele tulevaste valimiste kontekstis. Ta oli konkreetne ning teatas, et seekordsetel valimistel seisavad inimestel ees konkreetsed valikud. Sõnade arvult oli Reformierakonna esimehe kõne tunduvalt patriootlikum - ainuüksi sõna "Eesti" oli kõnes 45 korda. Sõna "meie" oli kõnes 33 korda, püüdes rõhuda konsensuslikkusele. Kuigi Reformierakond mainis enda nime kõnes 12 korda, siis suurema aupaiste osaliseks said hoopis keskerakondlased - sõnaühendeid "Keskerakonna" ja "Keskerakond" mainiti kõnes kokku 19 korda. Tugev rõhk oli ka Euroopal (6 korda), majandusel (6 korda), edu (7 korda), inimesed (10 korda).

Eesti 200 kõne sõnapilv Sõnapilv

Eesti 200 valimiskongressil kõlanud kõne rõhutas maksusüsteemi ümberkujundamisele. Sõnadelt meenutas kõne pisut Keskerakonna oma, sest enim esines kõnes erinevaid sidesõnu ja tegusõnu. Siiski patriootliku "Eesti" oli kõnes 51 korral, kuid suur number sai hoogu juurde sellest, et see seisab juba erakonna nimeski sees. Tähenduslikumad sõnad nagu "inimesed" (8 korda), "maailm" (5 korda), täna (8 korda) esines kõnes samuti.