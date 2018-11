Kõmuline ekrelane Mart Saarso lahkub erakonnast

"Annan teada järgmist, et eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerimisest ma loobun. Kes soovis anda mulle oma poolthääle, andke see palun muhulasele, Daniel Mereäärele," ütles Saarso, lisades, et lahkub ka erakonnast, vahendab ERR.

Oktoobris valis EKRE Läänemaa ja Saaremaa ringkonna ühine üldkoosolek Saarso riigikogu valimiste Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna esinumbriks.

Samas väljendas Saarso usku, et Saaremaa vallavolikogus on EKRE pink piisavalt pikk, et temast jäänud vaba koht veelgi paremini täita.

Mart Saarso on olnud avalikkuse tähelepanu keskmes eelkõige enda kõmuliste väljaütlemistega sotsiaalmeedias. Näiteks kutsus ta LGBT-kogukonna inimesi invaliidideks ja tegi ettepaneku võtta neilt ära valimisõiguse. Ka on Saarso nimetanud keskerakondlasest Tallinna linnavolikogu esimeest Mihhail Kõlvartit asiaadiks, kes ei sobi linnavolikogu saali.