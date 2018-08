"Kommikultuur" festivalil: Duracell, jupp ja hape - noored otsivad sotsiaalmeedias drooge ning võltsdokumente

Rakendus "Woov" on mõeldud festivalidel orienteerumiseks. "Kaotasid sõbra jälle ära? Vaata Woovist, millise lava juures ta on," tutvustab end rakendus. Mobiilirakendusest saab vaadata veel lemmikarstide esinemisaegu ning vestelda ühisvestluses.

Weekendi vestluses on festivalikülastajad läinud eriti avameelseks. "Hapet on turvakontrollist kõige lihtsam läbi vedada, aga ei tea, kas neil narkokoerad ka on," arutleb üks noor, täitsa oma nime ja näoga.

Seepeale soovitatakse, et nende sisse smuugeldamine on keeruline. "Söö parem enne sisse!" kostab abivalmis inimene vastu.

"Müün Duracelli, 30 eurot gramm," pakub üks noormees. Duracelli nime all tuntakse ecstasyt.

Karmimate droogide kõrval küsitakse avalikult kanepi kohta. "Kellel on rohelist?" pärivad mitmed. Mõned, kel pakkuda, annavadki teada, et neil on.

Eraldi on loodud vestlus alaealistele, kus uurivad pidulised, millisesse klubisse võiks pääseda sisse lihtsamini, siis kui vanus veel ei luba.

"Keegi fake dokke saab sebida w?" küsib üks noorsand. Seepeale saab ta kohe vastuseks "DM" ehk "saada mulle privaatsõnum, paneme toimima".

Politseilt pärides, kas konkreetsel rakendusel silma peal hoitakse, vastas Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees, et festivalil tehakse kõikvõimalik turvalisuse tagamiseks.