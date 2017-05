Kõlvart või Aas? Homme selgub, kellest saab Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat

Juba kuid on spekuleeritud, kellest saab Keskerakonnas Savisaare mantlipärija ehk linnapeakandidaat kohalikel valimistel. Kaardid avatakse homme hommikul.

"Keskerakond annab homme kell 8.10 Kohtu tänava vaateplatsil (Keskerakonna büroo vahetus läheduses) pressikonverentsi Tallinna linnapeakandidaadi valimisest," teatas Keskerakonna pressiesindaja täna pärastlõunal.

Ta lisas, et esmalt koguneb kell 8 Keskerakonna büroos Tallinna nõukogu.

"Pressikonverentsil osalevad Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja erakonna linnapeakandidaat."

Mõneti meenutab üritus isegi Savisaare omaaegseid valimisüritusi. Näiteks pakuti seal tavapäraselt reporteritele ka midagi hamba alla. Homseks lubab erakond, et ajakirjanikele pakutakse alustuseks vaateplatsil kohvi ning saiakesi.

Jättes kõrvale klanitud meediašõu, kellest ikkagi saab linnapeakandidaat? Delfi teada võib kaalukauss langeda Taavi Aasa kasuks, kuigi on teada, et erinevalt Mihhail Kõlvartist ta häältemagnet pole. Kõlvart on partei esinumber Lasnamäel, Aas Mustamäel.

Kõlvart hiilis vastamisest kõrvale

Sel nädalal küsis Delfi Kõlvartilt otse, kas vastab tõele, et tema meeriks ei pürgi. Osava poliitikuna laveeris ta vastamisest kõrvale, toonitades, et sellest on veel vara rääkida.

Kõlvart ei öelnud otsesõnu, kas ta soovib Keskerakonna linnapeakandidaadiks saada või on need mõtted sootuks maha matnud. "Ma arvan, et me suudame teha otsuse, mis oleks erakonnale sobiv ja mis omaks positiivset mõju ka valimistulemustele."

Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris, et Kõlvarti puhul oleksid tagatud Lasnamäe valijate hääled. Aasa puhul valiks erakond riskantse tee - püüda varasemast rohkem eestikeelsete valijate hääli.

Samas mitte-eestlastest valijate hääli on ilmselt kerge püüda ka siis, kui Kõlvart linnapeakandidaat pole. Näiteks Põhja-Tallinnas on esinumbriks Yana Toom. Paljude jaoks ongi tema otsesõnu Keskerakond - Toom ise vastandas end möödunud nädalal Jüri Ratasega, kui saatis avalikkusele teate, mida võib võrrelda lausa esimehe umbusaldamisega.

Valikud veel lahtised

Ametlikult on linnapeakandidaadi kinnitanud suurematest erakondadest vaid EKRE, kus meeriks pürgib Martin Helme. Sotside puhul ametlikku otsust pole, ent tõenäoliselt võib selleks olla Rainer Vakra, kes juba agaralt kampaaniat teeb. Reformierakondlastest on valmisolekut näidanud Kristen Michal, ent ta on kinnitanud, et otsust veel pole. IRLi puhul on juttu olnud näiteks Viktoria Ladõnskajast.