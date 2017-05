Kõlvart: Toetan Aasa nagu Aas toetaks mind, kui ma oleks kandidaat

Lisaks tegevlinnapea Taavi Aasale pakuti Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadiks abilinnapea Mihhail Kõlvartit. Kõlvart ütleb nüüd, et toetab ka Aasa kandidatuuri.

"Taavi Aas on minu hea kolleeg ja pinginaaber juba viimased kuus aastat, meie kabinetid asuvad kõrvuti. Suhtun lugupidamisega temasse kui inimesse ja professionaali. Olin korduvalt tunnistajaks kui kõrgel tasemel on ta oma valdkonnas ja üldiselt linnajuhtimises," ütleb abilinnapea Kõlvart. "Erakond on valiku teinud ja ma toetan seda. Olen kindel, et kui see au kuuluks mulle, siis Taavi toetaks mind samamoodi," lisab Kõlvart. "Ükskõik, kes on linnapeakandidaat, erakond võidab ainult tugeva meeskonnatööga. Sportlase ja treenerina tean, mida tähendab meeskond ja olla meeskonnaliige."

Kas Kõlvart on nõus pärast sügisesi valimisi valimisvõidu korral abilinnapeana jätkama, ta Delfile selgesõnaliselt veel välja ei öelnud. "Kõigepealt peavad valijad tegema oma valiku, aga loomulikult osalen ma valimistel selleks, et Keskerakond saaks ka peale oktoobrikuud tallinlastele olulisi projekte ning tegevusi ellu viia," ütles Kõlvart.