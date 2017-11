Kõlvart tahab teha Tallinnast ülemaailmse venekeelse etteütluse pealinna

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart korraldab juba mõnda aega Tallinnas suurt venekeelset etteütlust nimega totaalne etteütlus. Nüüd soovib ta, et järgmisel aastal oleks Tallinn totaalse etteütluse pealinn.

Totaalset etteütlust korraldatakse Venemaal ja suure venekeelse kogukonnaga linnades üle maailma. Sel aastal osales Tallinnas totaalsel etteütlusel 3000 inimest, millega Tallinn oli suurima osalejate arvuga linn väljaspool Venemaad.

Üleeile rääkis Kõlvart venekeelses telekanalis PBK, et ainsa väljaspool Venemaad asuva linnana soovib Tallinn saada 2018 aastal totaalse etteütluse pealinnaks.

Praegu osaleb Kõlvarti sõnul konkursil juba 16 linna ja esimeses etapis käib internetihääletus. Esimeses etapis valitakse välja viis linna ja nende vahelt juba valib žürii. Kõlvart kutsus kõiki üles internetis Tallinna poolt hääletama.

Etteütluse pealinnast peaks tulema etteütluse teksti autor. "Selleks oleme valmis. Oleme ka valmis, et me ei saa seekord pealinnaks ja järgmiseks aastaks on meil seega valmis ka kontseptsioon, kus on kaasatud nii mõnigi tuntud etteütluse lugeja. Näiteks meil on esialgsed kokkulepped Viktor Suhhorukovi ja Dima Bilaniga ja kolmas koht on meil mõeldud filoloogile. Aga kui saame pealinnaks, siis selle koha võtab üle teksti autor," rääkis Kõlvart.

Ta kinnitas, et tähed tulevad igal juhul Tallinna.

Kõlvart ütles, et totaalse etteütluse pealinnaks saamist on vaja, et areneda ja saada ülemaailmset tähelepanu.