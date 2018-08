Kõlvart: patriotism ei ole mõõdetav riigilipu suurusega

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart märkis, et volikogu istungitesaali on paigutatud Eesti riigilipp, Euroopa Liidu lipp ja Tallinna linnalipp ruumikitsikuse tõttu laualippudena. „Laualipp on vaatamata väiksemale mõõdule riigisümbol, millesse suhtume lugupidamise ning austusega. Laualippe kasutatakse ka paljudes teistes esinduskogude koosolekute saalides,“ ütles Kõlvart, et patriotism ei ole mõõdetav riigilipu suurusega.

Volikogu esimees tõdes, et volikogu saalis võiks olla lisaks laualippudele ka suur riigilipp, kuid istungite saalis on keeruline leida riigilipule väärikas koht ilma, et keegi seda möödudes riivaks või et lipp ei varjaks koosolekul osalevaid inimesi. „Kristen Michali näited Pärnu ja Tartu volikogu saalidest ei ole paraku võrreldavad Tallinna volikogu saaliga, kus 180-ruutmeetrisel pinnal osaleb koosolekul keskmiselt 100 inimest,“ lisas linnavolikogu esimees, kes kinnitas, et ootab opositsioonilt konstruktiivseid ettepanekuid lipu võimalikuks asukohaks.

Eilsel istungil kõlanud Michali pakkumine: „Kui paremat kohta ei leia, siis me võime Yoko Alendriga selle võtta kahe vahele ja istuda selle ümber“ ei ole rakendatav ning ei näita lugupidamist Eesti riigi sümbolitesse. „Sisenedes volikogu hoonesse astume me kõik suure Eesti riigilipu ja Tallinna linnalipu alt läbi, mis igal korral peavad volinikele meede tuletama meie sõnade kui ka tegude kaalu,“ lisas Kõlvart.