Kõlvart: on üleolev väita, et vene valijale on vaja ainult poliitikut teles näidata ja sellest piisab, et ta läheks teda valima

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Tallinnas on ühtne meediasüsteem, mille raames tellitakse saateid ka venekeelsest telekanalist PBK. Neid saateid on tellitud juba 15 aastat, tema on juba aastaid PBK eetris olnud ning on ebaõiglane väita, et PBK on põhjuseks, miks ta sai valimistel hea tulemuse.

Kõlvart ütles, et PBK-lt saadete tellimine on osa linna ühtsest kakskeelsest meediasüsteemist. Nii nagu on eestikeelne ajaleht Pealinn, on ka venekeelne Stolitsa. On linnauudised eestikeelses Kuku raadios ja samasugused saated venekeelses Narodnoe Radios. On eestikeelne Tallinna Televisioon ja on samuti linna teemasid käsitlevad saated PBK-s.

Kõlvart rõhutas, et PBK pole seega mingi erand, vaid osa laiemast info levitamise süsteemist. See süsteem töötab juba palju aastaid, seda ei loodud mõned aastad enne valimisi. Kõlvart märkis, et teenusepakkuja leidmiseks tehakse alati riigihange ehk raha ei suunata niisama PBK-le või Kuku raadiole linnasaadete tegemiseks.

PBK-s ja teistes kanalites kajastatakse suuremas ulatuses seda, mis toimub linnas, linnasüsteemis ja linnavõimus. Kõlvart märkis, et ta oli eelmises linnavalitsuses ainus venekeelne liige ning kureeris suurimat valdkonda, seetõttu oli temalt pidevalt kommentaaride küsimine arusaadav.

Ta ütles, et praegu, kui ta on linnavolikogu esimees, näeb teda ka PBK-s vähem, sest volikogu töö pole nii operatiivne. Lisaks on linnavalitsuses kaks venekeelset liiget, üks neist on üle võtnud tema endise ehk haridusasjade portfelli.

Kas keskerakondlaste ülekaalu põhjuseks PBK eetris võib olla, et teistes erakondades on vähe head vene keelt rääkivaid poliitikuid? Kõlvart ütles, et PBK võtab kommentaare ka eesti keeles ja tõlgib neid.

Sellises PBK saates nagu "Vene küsimus" esinedes on Kõlvart korduvalt öelnud, et ühte või teist küsimust võiksid kommenteerida teiste erakondade inimesed. Saatejuhtide sõnul on teiste erakondade inimesi kutsutud, aga nad on loobunud.

Kõlvart ei näinud mingit põhjust venekeelsete telesaadete tellimisest loobumiseks. "On vaja anda inimestele informatsiooni ka vene keeles," ütles Kõlvart.

Ta ütles, et oleks ETV+il PBK-ga võrreldav vaatajatearv, võiks ka sealt linna saateid tellida. Hetkel nii see pole ning ETV+ vilets reiting pole linna süü.

Miks on üldse Tallinnale vaja oma saateid, kui PBK teeb iga päev uudistesaadet Eestis toimuvast? Kas PBK ajakirjanikud ise ei leia uudistesaatesse olulised Tallinna uudised üles?

Kõlvart ütles, et seda teemat on palju arutatud. "Samuti võiks küsida, miks on Tallinnale vaja oma ajalehte, sest teised on ka olemas, või oma televisiooni, sest ka teised telekanalid on olemas. See ei ole unikaalne olukord, et suurel linnal on meediasüsteem. Ka meie naabritel Helsingis on olemas linnatelevisioon. Meil on selline olukord, et üle 40 protsendi inimestest Tallinnas on venekeelsed, seega on ka meedia kakskeelne," ütles Kõlvart.

Mida arvab ta väidetest, et just PBK toetus aitas tal saada Tallinnas valimistel peaaegu 25 000 inimese hääled. Kõlvart vastas, et teda näidati televisioonis mitte üksnes enne valimisi, vaid ka varem. Teiseks ei vasta tema sõnul tõele, et üks vene poliitik saab ainult vene hääli.

"Ei vasta tõele ka see, et vene valijale on vaja ainult kedagi näidata televisioonis ja sellest piisab, et ta läheks kedagi valima. Üleolev suhtumine vene poliitikutesse ja vene valijatesse ei ole korrekne," ütles Kõlvart.