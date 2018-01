Kõlvart keskendub jätkuvalt punaveteranidele. Ta osaleb Leningradi blokaadi üleelanute mälestusüritusel

Leningradi blokaadi lõpu 75. aastapäeva puhul kutsub Vene kultuurikeskus blokaadi üleelanud Eesti elanikke ja nende sugulasi juhtunut mälestama. Blokaadile pühendatud ja Peterburist laenatud fotonäituse avab II maailmasõja veteranide abistamise aktsiooniga populaarsust kogunud Mihhail Kõlvart.

„Kui näete siin mingit provokatsiooni või arvate, et see on Eesti vastane üritus, siis eksite rängalt,” ärritus uurimise peale Vene kultuurikeskuse juht Eduard Toman. „See on tavaline mälestusüritus ja meie oleme tavaline kultuuriasutus oma programmi ja eluga.”

Toman rõhutas, et kuigi Kõlvart on kutsutud blokaadi üleelanute ja nende sugulaste mälestusüritusele fotonäitust avama, ei ole üritusel vähimatki seost Kõlvarti aktsiooniga „Mina mäletan, mina aitan”, millega Kõlvart kogus annetusi II maailmasõjas natsi-Saksamaa vastu võidelnud veteranide toetuseks ja mis tõi talle valimiste eel vene hääli.

„See ei ole linna üritus, vaid meie [Vene kultuurikeskuse] algatus nende inimeste jaoks, kelle jaoks see on tähtis ja kellel on kurvad mälestused,” rääkis Toman. „Näitame kahte filmi blokaadist, saab vaadata fotonäitust ja õhtul toimub kontsert, kus esineb Venemaa teeneline kunstnik Ivan Bessedin. Kõlvarti kutsusin fotonäitust avama mina.”

Loe veel

Mälestusüritus on osalejatele tasuta ja Tomani sõnul ei ole sellel ka eelarvet. Laulja Ivan Bessedini aitavad kohale Vene kultuurikeskuse ammused koostööpartnerid Peterburgi teatrifestival Baltiiski Dom ja Peterburg Kontsert, näitus laenatakse paariks päevaks Leningradi blokaadi riiklikust memoriaalmuuseumist Peterburis.

Delfil ei õnnestunud täna Kõlvartilt kommentaari saada.

Mõni aeg tagasi kirjutas Delfi sellest, et Kõlvarti valimisvõidu saladus peitus just ka toetuses punaveteranidele. Stolitsas ilmus enne valimisi 11 lugu, kuidas Kõlvart Tallinnas elavate veteranide pärast muretseb.