Kõlvart käigust Hundisilmale: see ei kuulu avaliku arutelu alla

Eile käisid Edgar Savisaare kodutalus Hundisilmal külas mitmed Tallinna abilinnapead ja volikogu liikmed, teiste hulgas linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart

Küsimusele, mis teemad jutu all olid, vastas Kõlvart, et seal polnud midagi erilist, kutsuti külla ning veedeti koos aega.

Küsimusele, kas külaskäik võis olla seotud asjaoluga, et neli Tallinna linnavolikogu opositsioonierakonda planeerivad umbusaldusavaldust Taavi Aasale ütles Kõlvart, et see ei kuulu avaliku arutelu alla.

"Leian, et Keskerakonnal on piisavalt tugev hääl volikogus, et ei peaks muret tundma," sõnas Kõlvart ning keeldus edasisi kommentaare jagamas. Keskerakonnal on volikogus kokku 40 häält, IRLil, Reformierakonnal, Sotsiaaldemokraatidel ning EKREl kokku 38 häält, 79st volikogu häälest kuulub viimane Edgar Savisaarele.