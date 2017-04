Kõlvart: Aleksei Semjonov on väärikas Tallinna teenetemärgi kandidaat

Tallinna Teenetemärgi kandidaadiks esitatud inimõiguste kaitsja Aleksei Semjonovit on tunnustanud nii presidendid kui ministrid, ta on Tallinna linna tunnustuse täielikult ära teeninud, teatas täna abilinnapea Mihhail Kõlvart Raepressi vahendusel.

„Aleksei Semjonov on olnud üks Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua loojatest ja on oma panuse eest saanud tänukirju president Lennart Meri ja president Arnold Rüütli käest,“ täpsustas Kõlvart, kes esitas Semjonovi Tallinna teenetemärgi kandidaadiks. „Lisaks on keskus saanud tänukirju endiselt sotsiaalministrilt Taavi Rõivaselt. Aleksei Semjonovi juhitav Inimõiguste Teabekeskus tegeleb üle 20 aasta inimõiguste realiseerimise ja kaitsega, osutades sealhulgas ka tasuta õigusabi, mida on saanud üle 20 000 inimese.“

„Semjonovi juhitav Inimõiguste Teabekeskus loodi 1994. aastal Taani välisministeeriumi kaasaitamisel. Eesti kaitsepolitsei on korduvalt avaldanud arvamust, et Inimõiguste Teabekeskus on Venemaaga lähedalt seotud ning Eesti riigi suhtes vaenulik. Samas Amnesty International on pidanud süüdistusi alusetuteks. Keskuse kaitseks on välja astunud teiste hulgas ka endine NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen ja tuntud Vene inimõiguslane Ljudmila Aleksejeva,“ märkis Kõlvart.

Inimõiguste Teabekeskus tegutseb projektipõhiselt. Selle rahastajate seas on Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlament, Sorose fond, Norra Suursaatkond, Suurbritannia Kuningriigi Suursaatkond ja USA Suursaatkond.