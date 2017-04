Kolme riigi peale on Smart-ID saanud juba 100 000 kasutajat

Eestis on SK uue elektroonilise identiteedi lahenduse Smart-ID kasutusele võtnud juba 30 000 inimest. Kokku on Smart-ID kasutajaid Baltikumis üle 100 000.

Alates Smart-ID turuletoomisest on iga päev lisandunud uusi kasutajaid ning tänaseks on Baltikumis ületatud 100 000 aktiivse Smart-ID kasutaja verstapost, teatab SK ID Solutions. Kõikidest Smart-ID kasutajatest on pea 50 000 Lätist ning üle 23 000 Leedust.

SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuhi Liisa Lukini sõnul on 100 000 Smart-ID kasutaja piiri ületamine paari esimese kuuga väga hea tulemus: „Arvestades, et Läti on SK ID Solutionsi jaoks uus turg, on 50 000 sealset kasutajat eriti rõõmustav saavutus. Head meelt teeb ka kasutajate väga positiivne tagasiside Smart-IDle. Seda eriti just Lätis, kus siiani praktiliselt puudus mugav elektrooniline autentimisvahend.“

Vaid Eestis kasutuses olev mobiil-ID jõudis 100 000 kasutajani möödunud suvel, ent loodi juba 2011. aastal. Samas saab mobiil-IDga erinevalt Smart-IDst juba praegu ametlikult digitaalallkirju anda.

Lisaks SEB Pangale, Swedbankile ja teistele e-teenustele on tänasest alates võimalik Smart-IDd kasutada ka uuenenud DigiDoc portaalis ning äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee. Peatselt lisandub ka LHV e-pank.

Smart-ID kasutamise jaoks peab kasutaja laadima App Store’ist või Google Playst nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta.