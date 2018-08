Kolme kõrgkooli rektorid tervitavad pidulikult välistudengeid

Sellega soovivad kolm pealinna kõrgkooli väärikalt tervitada välisüliõpilasi oma kõrgkoolis ja üliõpilaste seas.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuv vastuvõtt on osa sisseelamisnädalast, kus osaleb kokku üle 70 Erasmus + üliõpilase.

„Välisüliõpilased on juba aastaid olnud Sisekaitseakadeemia üliõpilaskonna lahutamatu osa. Oluline on, et välis- ja Eesti üliõpilased õpivad koos, üksteiselt. See on suurepärane võimalus rahvusvahelistumiseks kodus,“ selgitas Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernitsa sõnul on tervitusnädalal mitu positiivset omadust.

„Esiteks saavad erinevate riikide ja õppekavade esindajad tuttavaks, teiseks tutvuvad kolme kõrgkooliga ja kolmandaks saame koos tutvustada Eesti maad ja kultuuri.“

Ta lisas, et mida paremini noored üksteist tunnevad, seda kergem ja parem on elu. „Olen rektorina uhke, et Eesti kõrgharidus on populaarne ja meile tahetakse tulla, soovijaid on rohkem kui suudame vastu võtta.“

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend tõdes, et inseneeria on piiritu ja piiramatu. „Meid on märgatud, meid hinnatakse ja meie insenerierialasid tullakse igal semestril õppima vähemalt kaheksast erinevast riigist.“

Welcome Weeki nädala raames toimub välistudengitele teisigi põnevaid üritusi. Muuhulgas külastavad kolme kõrgkooli üliõpilased kõiki kõrgkoole, õpivad eesti keelt, saavad ülevaate eesti kultuurist ja eluolust.

Ürituse programmi leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt