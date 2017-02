Kolmapäeval alustavad tööd Kristiine ristmiku kiiruskaamerad

Kolmapäeval käivitab maanteeamet kiiruskaamerad Tallinnas Tulika tänava, Endla tänava ja Sõpruse puiestee ristmikul ehk nn Kristiine ristmikul. Kiiruskaamerad hakkavad fikseerima suurima lubatud sõidukiiruse ületamist.

Tallinna linna ja maanteeameti vahel 2016. aasta detsembris sõlmitud lepingu alusel on maanteeametil võimalus seadmeid tasuta kasutada kuni 2021. aastani. „Praeguseks on kiiruskaamerad tagasi Saksamaal toimunud taatluselt ning edukalt on lõppenud viimased seadistus- ning häälestustööd,” ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna liikluskorraldusvahendite haldur Krisela Uussaar.

Kristiine ristmikul käivitatakse kiiruskaamerad maanteeameti, Tallinna transpordiameti ning politsei- ja piirivalveameti koostöös. Tegemist on esimeste kiiruskaameratega, mida kasutatakse kohalike omavalitsuste teedel rikkumiste fikseerimiseks. Kokku on maanteeametil nüüd kasutada 47 mõõtesüsteemi ja 65 mõõtekabiini. Kõikide Eesti kiiruskaamerate asukohad leiab siit.

Kristiine ristmikul kasutatavad seadmed on sarnased teiste maanteedel kasutatavate seadmetega. Mõõtemetoodika ning rikkumiste menetlemine ei ole muutunud. Rikkumisi menetleb ja trahviteateid saadab välja politsei- ja piirivalveamet.