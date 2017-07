"Kolm õde" õiendavad sotsiaalmeedias omavahelisi arveid: olen lihtsalt kurb ja täis pettumust

Yana Toom postitas eile oma Facebooki lehele pika selgituse, miks jäi tema Keskerakonda, jättes Olga Ivanova ja Oudekki Loone üksi Keskerakonnaga võistleva valimisnimekirja loomist kaaluma. Ivanova ja Loone asusid seejärel sama postituse kommentaarides Toomi kritiseerima.

Pikas postituses leidis Toom, et eraldi valimisnimekirjal poleks erilist lootust oma eesmärke saavutada, mistõttu tema jääb Keskerakonda. Eraldi kritiseeris ta nimekirjas oleva sajakonna inimese motivatsiooni.

"Äri. Uhkus. Solvumine. Kättemaks. Soov lõhkuda Keskerakonda. Igasuguse nähtava motivatsiooni puudumine. Meeskonna enamvähem ainus puhtalt ideeline toetaja - Oudekki," kirjutas Toom.

Peatselt vastas talle Ivanova. "Läbirääkimiste põhieesmärgiks polnud omale kohtade välja kauplemine, vähemalt mulle mitte. Kui minu puhul rääkida kasust, siis kõige lihtsam oleks olnud juba ammu üle hüpata Jüri ja Kadri poolele ja siis oleksid kõik kohad mulle garanteeritud. Me rääkisime sellest väga palju, mistõttu palun meie selja taga mitte pidada meie üle läbirääkimisi," kirjutas Ivanova.

Ivanova jätkas. "Yana, ei tasu end õigustada. Kümneid kohtumisi pidasime eraldi teiega, mingit kavatsuste protokolli isegi ei sündinud. Mitte ühtegi juhatuse otsust, näiteks eetikakoodeksi komisjoni loomise kohta, ei tehtud. Aukohtu otsust Karilaidi osas pole. Teemades nagu kodakondsus või tšernobõllased pole midagi konkreetset. Sanktsioonide kohta öeldi teile otse - valitsuse tasemel toetatakse seda alati, seega teie hääletused europarlamendis jäävad teie hääletusteks. Minu hinnangul suutsime päris hästi vaikust hoida, kuigi on, mida öelda," kirjutas Ivanova.

Toom vastas talle, et aeg näitab, kumma vaatenurk on õige. Ta lisas, et kohad valimisnimekirjas ei olnud läbirääkimiste fookuses.

Peatselt sekkus vestlusesse Loone. "Olen lihtsalt kurb ja täis pettumust, et olulised otsused võeti vastu ühel hetkel ühepoolselt siis, kui meeskond oli juba läinud koju teistsuguse otsusega," kirjutas Loone.

12 punkti, mida kolmik Simsonilt ja Repsilt soovib

Loone tõi välja ka oma 12 punkti, mille kohta küsis ta Kadri Simsonilt ja Mailis Repsilt, millised on võimalused, et 2019. aastal jõuavad need Keskerakonna programmi. Tulemused on järgmised:

1) E-valimiste keeld: ebaselge, noored ei taha, kuigi vanemad inimesed toetavad.

2) Kehtestada ettevõtte tulumaks, loobuda kaudsest maksustamisest: jah

3) Kodakondsus kõigile "halli passi" valdajatele, kes seda soovivad: mitte kõigile, piirangutega.

4) "Kodanikupalk": vajab analüüsi.

5) Tasuta ühistransport kõigis maakondades: tuleb järgmisest aastast.

6) Presidendi otsevalimised: ebaselge.

7) "Sundüürnike" korterite erastamine, linn kompenseerib omavalitsustele nende jaoks ehitatud korterid: pigem mitte, raha ei ole.

8) Rohkem NATO vägesid Eestisse ei tule, olemasolevatest piisab: pigem mitte.

9) Kaitsekulutusi ei tõsteta 2% kõrgemale seni, kuni teised NATO riigid ei ole neid tõstnud 2%ni: pigem mitte.

10) Hääletame ELis Venemaa vastaste sanktsioonide katkestamise poolt: ei.

11) Loobume "intensiivse" loomapidamisega farmidest: ei.

12) Loome selged reeglid ELi eurogrupi jaoks: jah.

Toom soovis seejärel natuke täpsustada. "Noh ma tegelt ei taha sinuga vaielda, aga ütlen, et neid vastuseid annab ka teistmoodi interpreteerida - me ju leppisime kokku, et sundüürnike puhul esmalt vaatame, mis seis on, mitu inimest, mis majades, mis omandivormiga, ja selle pealt otsustame. See on normaalne, kui me ei taha lihtsalt loosungeid pilduda. Hallide passide puhul piiranguid oli kaks ja need olid ajutine elamisluba ja kehtiv kriminaalne karistus," kirjutas Toom.