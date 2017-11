Kolm Eestisse külla tulnud grusiini jäid Tallinna lennujaama lõksu: mehed kükitavad õhuvaksalis juba kolmandat päeva

14. novembril maandusid Tallinna Lennujaamas kolm grusiini, kes tulid Eestisse sugulastele külla. Tolliametnikud pidasid grusiinid aga piiril kinni ja neid edasi ei lastud, öeldes, et meestel puuduvad vajalikud dokumendid ja vahendid riiki sisenemiseks. Siinsete sugulaste väitel on aga dokumentatsioon korras ja ka vajalik raha olemas ega pea meeste sisenemiskeeldu õigustatuks. Grusiinid viibivad tänini lennujaamas mitte-Schengeni alal.

Sulev Kiis ja tema grusiinlannast abikaasa elavad juba aastaid Eestis. "Oleme mitmeid kordi Gruusias, minu naise kodumaal, puhkust veetmas käinud ja ka tema sugulased meid siin kargel Eestimaal külastanud," räägib Kiis. Ta alustab algusest: "Üleeile maandusid Tallinna Lennujaamas meie sugulased, minu naise onu, vend ja õemees - kõik lähedased." Kaks päeva hiljem ootavad nende lähikondlased aga ikka veel Tallinna Lennujaamas mitte-Schengeni alal, sest neile on koostatud riiki sisenemise keeld, kuna puuduvad vajalikud vahendid riiki sisenemiseks. Kiis lisab, et naise sugulased on varasemalt mitmeid kordi Eestit külastanud ja kunagi varem ei ole piiril probleeme esinenud.

Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva sõnutsi tuleb kolmandate riikide kodanikel alati Eestisse sisenemisel ja ka väljumisel läbida põhjalik kontroll. "Riiki sisenemisel kontrollivad piirivalvurid kehtiva dokumendi olemasolu, võimalikke võltsimistunnuseid reisdokumendis, sisenemis- ja väljumistempleid. Samuti tehakse kindlaks riiki saabumise eesmärk ja ka see, kas kolmanda riigi kodanikul on piisavalt elatusvahendeid kavandatava riigis viibimise ajaks, päritoluriiki tagasipöördumiseks või transiidiks kolmandasse riiki," sõnab Järva.

Loe veel

Tuli välja, et kolmest Kiisi sugulaselt vaid ühel on piisavalt rahalisi vahendeid. Küll aga ütles Kiis, et tema abikaasa ootas lennujaamas oma sugulasi vajaminevate vahenditega. "Nad tulid meile külla, täiesti arusaadav, et meie tasume nende kulud, majutame ja pakume süüa," nentis Kiis.

Tänaseks päevaks on kolm grusiini ikka veel Tallinna Lennujaama mitte-Schengeni alal ja ootavad, et nad Eestimaale lastaks. "Minu abikaasa ja tema ema on pöördunud nii politsei- ja piirivalveameti (PPA) kui ka Gruusia saatkonna poole. PPA-st on meile korduvalt öeldud, et meestel puuduvad asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid olenemata sellest, et minu abikaasa vajaliku hulga rahaga neil lennujaamas vastas on ja ausalt, ma ei saa aru, millised on need asjakohased dokumendid," märgib Kiis nördinult.