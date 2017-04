Kollane turban ning uhkes üksinduses istuv Meelis Pai. Vaata, mis toimus Tallinna linnavolikogu umbusaldusistungil

Tegemist on täna kell 15 alanud Tallinna linnavolikogu erakorralise istungiga, kus toimus abilinnapea Arvo Sarapuu ebaõnnestunud umbusaldushääletus.

Lisaks oli erakorralisel istungil kohal ka skandaalide küüsi sattunud Meelis Pai, kes alles hiljuti linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonist välja arvati.

Lisaks andsid sotsid üle 300 allkirjaga prügipetitsiooni. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Hanno Matto märkis, et tänasel erakorralisel istungil toimuva umbusaldushääletuse tulemus on paraku ette teada. "Sest linnavõim on suukorvistanud keskerakondlased linnavolikogus. Omakasule ülesehitatud prügimajandus on olukorra linnas muutnud väljakannatamatuks ja on aeg arvestada linlaste sooviga ja Sarapuu ametist vabastada," kommenteeris Matto. Petitsioonis on märgitud, et Nõmmel prügivedu teostav BWM teeb seda ebaseaduslikult, kuna neil puudub jäätmeluba. Soovitaksegi, et leping mainitud firmaga lõpetataks. Varem on meedias kirjutatud, et firmaga on kaudselt seotud ka Sarapuu ise.

Sarapuu ise on varasemalt eitanud igasugu kokkumängusüüdistusi seoses prügiäriga. Ta on ka märkinud, et taandub tegevettevõtlusest ning keskendub poliitikale.