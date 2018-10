Kõik veebipangad lõpetasid koostöö MMS-i müüva e-poega

Jolleri kirja peale reageeris PayPal-i meeskond, mis lõpetas koostöö Mineral Gardeniga, mis oma poes kloordioksiidi lahuseid müüs.

Oktoobri alguses lõpetasid MMS-i müüva veebipoega koostöö ka kõik Eesti pangad, mistõttu polegi võimalik enam MMS-i osta, sest puudub maksevõimalus.

Joller kirjutab: "Mul on südamest hea meel, et Terviseametil õnnestus kinni panna MMS-i Facebooki grupp. Minu suur kummardus AS Maksekeskusele ja Eesti pankadele, kes keeldusid tegemast koostööd ettevõttega, kes kuritahtlikult meie inimeste tervist kurnab.

Jäi veel PayPal. Kirjutasin PayPalile, kasutades sõnumi jõu suurendamiseks esimest korda teadlikult ära mulle antud Aasta Arsti tiitlit. PayPal vastas mulle ja lubas neile antud infot analüüsida. Suure kergendustundega avastasin, et nüüd on MMS-i ostmine veelgi tülikam, sest kuritahtliku ettevõtte jaoks on suletud ka PayPali teenused,".

Ta on postitusele lisanud kirja, mille PayPal-ile saatis.



Püüdes toodet veebipoest osta, saab hetkel veel tasuta pangaülekandega Living Minerals OÜ pangakontole. Põhjenduseks seisab: "Põhjus? Absurdiooper Eesti moodi ehk elu konnatiigis, kus konnakuningas valitseb tiigielanikke käskides, puues ja lastes,".