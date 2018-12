Kõige pingelisem aeg EMOs oli päev pärast jõulupühi

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi ütles, et 27. detsembril oli Lääne-Tallinna keskhaigla EMOsse pöördujaid lausa kolmandiku võrra tavapärasest rohkem.

„Paljud abivajajad pöördusid EMOsse ise, kuid ka kiirabiga toodud patsiente oli tavapärasest rohkem. Et grippi haigestumine on hüppeliselt kasvanud, siis gripihooajale iseloomulikult on kõige rohkem pöördumisi seotud gripisümptomitega,“ selgitas Mölder, kelle sõnul oli pühade ajal üle saja Tallinna Kiirabi väljakutseid seotud ka erinevate külmetushaigustega.

Mölderi sõnul oli võrdlemisi sagedane kaebus pühade- ja pühade järgsel ajal EMOsse pöördumiseks ka kõhuvalu, kuid pimesoole ja sapipõiepõletikke ei olnud EMO patsientide hulgas tavapärasest rohkem. „Silmahaigete pöördumine oli tavapärasest oluliselt madalam. Domineerisid tõesti ägedad seisundid nagu äge silmarõhu tõus ning silmavigastused, mis tekkisid peamiselt kakeldes, kuid ka vägivalla traumade arv jäi pühade ajal keskmise nädalavahetuse sarnaseks,“ sõnas Mölder.