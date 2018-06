Kohus otsustas seoses Savisaare parandamatult haigestumisega menetluse tema vastu lõpetada

Alexander Kofkini kaitsja Aivar Pilv kordas oma varasemat ettepanekut lõpetada menetlus Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja lõppemisega. Pilv ütles, et Kofkini suhtes on menetlusaeg olnud juba kuus ja pool aastat, riigikohtu hinnangul on lubatud menetlusaeg kuni seitse aastat ehk aeg saab peatselt läbi.

Enne istungi lõppu tekitas segadust protsessiga jätkamine. Juunikuuks olid planeeritud mitmed istungiajad ja prokurör oli valmis kasvõi homme kell 10 hommikul oma tunnistajad kohale tooma. Evestus kinnitas, et tal on tunnistajatega räägitud ja kõik saavad tulla.

Selle peale tõusid aga üksteise järel püsti advokaadid, kes teatasid, et neil on juba ostetud lennupiletid puhkusele ja plaani võetud uued istungid, mistõttu neile juunikuu ei sobi. Advokaatide enamus soovis jätkata septembris.

"Miks te puhkuse sellisele ajale planeerite?" pahandas kohtunik advokaat Paul Keresega. Viimane vabandas end sellega, et ekspertiisi koostajad ei andnud teada, millal nad valmis saavad ja seetõttu tuli kiire edasiminek üllatusena.

Kohtunik otsustas, et kuna kohtuajad olid väga pikalt ette planeeritud, tuleb kõigil homme kell 10 kohal olla.

Hommikune istung

Täna jätkus Harju maakohtus altkäemaksu võtmises süüdistatava Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare kohtuprotsess. Tänaseks peateemaks on küsimus, kas Savisaare tervis võimaldab tal kohtu all olla.

Savisaarele on tehtud kaks terviseekspertiisi. Esimene leidis, et ta võib teatud piirangutega kohtu all olla. Eelmisel sügisel hoogsalt alanud istungite käigus palus Savisaar keskmiselt kord tunnis teha väikese pausi puhkamiseks, mida kohus ka võimaldas.

Kuna seejärel Savisaare tervis halvenes veelgi, telliti talle uus ekspertiis. Ka see leidis, et teatud piirangutega saab Savisaar kohtu all olla.

Savisaare advokaat Oliver Nääs taotles täna hommikul kell 10 alanud istungil Savisaare suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist, sest Savisaare tervis on liiga halb, et kohtu all olla.

Viimasesse terviseekspertiisi komisjoni kuulunud seitsmest liikmest kuus leidsid, et Savisaar saab kohtu all olla. Nääs juhtis tähelepanu aga seitsmenda liikme, endokrinoloog Vallo Volke arvamusele, et kohtuprotsessil osalemine on Savisaarele eluohtlik.

Savisaarel on lisaks suhkruhaigusele tekkinud ka neerufunktsiooni häired. Savisaare tervis on aasta jooksul halvenenud ja Volke hinnangul võib ta kohtuprotsessi tekitatud stressi tõttu surra. Nääs ütles, et see on piisav põhjus, et Savisaare kriminaalmenetlus lõpetada.

Prokurör Steven-Hristo Evestus polnud sellega nõus. Evestus juhtis tähelepanu, et Savisaart on kogu aeg ravitud Jõgeva haiglas, mille peaarst on Savisaare tuttav Peep Põdder. Ka täna on ta jälle Jõgeva haiglas Põdderi juures.

Prokuröril oli kahtlus, et Savisaar on hospitaliseeritud istungite ajaks Jõgeva haiglasse, sest see võib olla viisiks, kuidas Savisaar ja ta raviarst saadavad sõnumit, et ta ei suuda istungil osaleda.

Evestus ütles, et nad on kohtuistungeid edasi lükanud, et eksperdid saaksid arvamust avaldada. Eksperdid avaldasid arvamust ja leidsid, et Savisaar saab kohtu all olla. Evestus arvas, et Savisaare menetlust ei pea lõpetama ja otsida tuleb uued istungiajad.