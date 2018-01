Kohus otsustas: menufilmi "Sangarid" tegijad ei ole Alex Lepajõe ega teiste paadipõgenike õigusi rikkunud

Alex Lepajõe ja "Sangarid" Ekspress Meedia

Mäletatavasti tekkis suur skandaal aasta tagasi kinodes jooksma hakanud Jaak Kilmi mängufilmiga "Sangarid", kui Alex Lepajõe kuulutas, et film on tehtud tema ja ta sõprade omaaegse Nõukogude liidust põgenemise põhjal. Kohtuvaidlus selle ümber on aga keerelnud üle aasta ja eile jäeti 75 000 euro suurune kahjunõue rahuldamata.