Kohus mõistis PERH-i endised juhid korruptsioonisüüdistuses süüdi, kuid mõnes episoodis ka õigeks

Täna luges kohtunik Külli Iisop Harju maakohtus ette Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) endise juhi Tõnis Alliku ja haigla endise IT-juhi Marko Kilgi kohtuotsuse.

Kaks korda edasi lükatud kohtuotsuse väljakuulutamine lükkus ka tänagi tunni võrra edasi. Viimaks avalikustatud kohtuotsuses leidis kohus, et mõlemad mehed tuleb enamikes episoodides süüdi mõista. Üksikutes episoodides mõistis kohus ka mehed õigeks. Mõlemad said karistuseks tingimisi vangistused. Tõnis Allik teatas, et kaebab otsuse kindlasti edasi.

Prokuratuur süüdistas nii Allikut kui Kilki korduvas altkäemaksu võtmises grupi poolt. Süüdistuse järgi tagas Allik vastutasuks aastate jooksul haigla toitlustaja hangetel võidu P. Dussmann Eesti OÜ-le. Altkäemaks olevat seisnenud võimaluses käia ettevõtte kulul Saksamaal festivalil Oktoberfest.

Allikut ja Kilki süüdistati ka selles, et nad käisid PERH-i IT-hangetel edukalt osalenud Helmes AS-i kulul koos pereliikmetega välismaal puhkamas. Ühtlasi süüdistati mõlemat meest omastamises, mis puudutas nende elukaaslaste puhkusereise ja mille eest tasus PERH.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõudis Tõnis Allikule karistuseks kaheaastast tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga. Lisakaristusena taotles ta Allikule tervishoiusektoriga seotud valdkondades juhtival kohal tegutsemise keeldu kaheks aastaks.

Marko Kilki tahtis Evestus karistada aasta ja kaheksa kuulise tingimisi vangistusega kahe ja poole aastase katseajaga. Lisakaristusena nõudis prokurör Kilgile tervishoiusektoriga seotud infotehnoloogiavaldkondades juhtival ametikohal tegutsemise keeldu kaheks aastaks.

PERH-i juhtide kaitsja Margus Kurm palus kohtunikul mehed õigeks mõista. Kumbki mees end süüdi ei tunnistanud. Tõnis Allik on möönnud, et kuigi ta ei ole enda hinnangul haigla huve kuidagi kahjustanud, teeks mõned tehtud asjad täna teisiti.

Allik on kohtus ka öelnud, et seda protsessi jälgisid paljud avaliku sektori juhid, kes käivad samuti koostööpartnerite korraldatud kliendiüritustel.

Kevadel alustas prokuratuur kriminaalmenetlust ka algselt kannatanuna esinenud IT-firma Helmes AS-i nõukogu liikme Andres Kuke ja ettevõtte suhtes. Menetlus alustati altkäemaksu andmise paragrahvi järgi ja suunati keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroosse.

Prokuratuur lõpetas augustis kriminaalmeneltuse oportuniteediga ja kohustas Kukke maksma riigituludesse 2000 eurot ning Helmes AS-i 4000 eurot.