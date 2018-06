Kohus mõistis endisele Sõle spordikeskuse juhile altkäemaksu võtmise eest kahe-aastase tingimisi vangistuse

Eile mõistis Harju maakohus kaheks aastaks tingimisi vangi Sõle spordikeskuse endise juhi Toomas Ristlaane, kes võttis selle aasta kevadel altkäemaksu kokku üle 6000 euro väärtuses.

Eile kinnitas Harju maakohus karistusleppe, mille järgi määrati Ristlaanele kahe-aastane tingimisi vangistus. Lisaks mõisteti Ristlaanelt välja 5266 eurot ebaseaduslikult omastatud tulu katmiseks ning 1250 eurot menetluskulude katmiseks. Summa peab Ristlaan tasuma kahe-aastase perioodi vältel osamaksetena. Süüdistuse järgi oli ebaseadusliku tulu hulk kokku 6366 eurot, millest 1100 eurot tagastati politseile menetluse alguses.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid kinnitasid, et Ristlaan nõudis kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu kokku seitsmel korral ning omastas seeläbi kuritegelikul teel tulu kogusummas 6000 eurot. Altkäemaksu eest said kliendid vastutasuks sobivamaid trenniaegu, rohkem saaliaegu ning samuti edaspidise sujuvama asjaajamise. Lisaks süüdistati Ristlaant selles, et ta oli jätnud ühe kliendi poolt makstud jalgpallihalli renditasu - kokku alla 300 euro - kandmata spordikeskuse kassasse.