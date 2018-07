Kohus keeldus Taavi Sõnajalga vahi alt vabastamast

Teo asjaolud viitavad, et Taavi Sõnajalg otsustas tänaval juhuslikult võõraste inimestega tekkinud konflikti lahendamiseks jämedalt kuritarvitada talle usaldatud relvaomaniku positsiooni. Kaitsja ja prokurör selgitasid ringkonnakohtu istungil, et tänaseks on kahtlustatava relvaluba peatatud.

Kohus leidis, et relvaloa peatamine ei maanda kahtlustatava käitumise puhul tema vägivaldse käitumise riske nii märkimisväärselt, et ettarvamatu vägivaldne käitumine teise isiku suhtes ei võiks suure tõenäosusega korduda. Teo asjaolud viitavad, et vaba aja veetmisel ja suure tõenäosusega juhuslikult alguse saanud konflikti lahendamiseks võib kahtlustatav muutuda äärmiselt agressiivseks ja on valmis kasutama teise inimese suhtes intensiivset vägivalda.

Ringkonnakohtu hinnangul viitavad kahtlustatava kõrgele ohtlikkusele nii kannatanule vigastuse tekitamise viis ehk tänaval püstoliga tulistamine, tekitatud vigastuse asukoht ja kahtlustatava seisund tulistamise ajal. Nimelt tuvastati Taavi Sõnajalal pärast kinnipidamist narkojoove ning ringkonnakohtu istungil selgitas prokurör Alan Rüütel, et vahepeal teostatud ekspertiis tuvastas kokaiini tarvitamise jälgi.

Loe veel

Kaitsja pidas ringkonnakohtu istungil võimalikuks, et uimastite tarvitamine mõjus kahtlustatavale rahustavalt. Ringkonnakohus märgib, et uimastite mõju all olev isik ei ole võimeline oma tegevusi adekvaatselt ja täpselt koordineerima – see asjaolu on üldteada.

„Seetõttu on põhjust väita, et lasu sattumine kannatanu vasakusse õlavarde, mitte lähedalasuvatesse elutähtsatesse organitesse, oli õnnelik juhus ning kahtlustatava tegevus omas potentsiaali tuua kaasa traagilised tagajärjed“ märkis kohus.

Kaitsja tõi ka välja, et tegemist on kriminaalkorras karistamata isikuga, mistõttu tema puhul uute kuritegude toimepanemise ohtu ei esine. Kohus on seda arvestanud, kuid leidis, et kahtlustatavat tema teo puhul iseloomustavad asjaolud viitavad temale kui ettearvamatule ja kõrgohtlikule isikule.

Määruskaebuses oli esitatud ka kautsjoni taotlus. Tänasel istungil selgitas kahtlustatav, et kautsjonisumma tasuks tema abikaasa ning mõistlikuks summaks pidas ta 10 000–15 000 eurot. Ringkonnakohtul ei ole veendumust, et kautsjoniga kaasnev teise isiku omandipõhiõiguse riive võimaldaks vahistamisega samaväärselt maandada tema käitumisest tulenevaid riske.

Kautsjoni kohaldamise korral võib Taavi Sõnajalg vabaduses jätkata keelatud ainete tarvitamist, mis arvestades kuriteokahtlustuse asjaolusid ja temal tuvastatud narkojoovet kahtlustuses kirjeldatud teo toimepanemise ajal kujutab endast olulist riskitegurit uute kuritegude toimepanemise ohule.

Teiseks viitavad põhjendatud kuriteokahtlustuse asjaolud, et tema agressiivsus ja vägivaldne käitumine võib vallanduda äärmiselt intensiivselt ja ettarvamatult, juhuslikult tekkinud sotsiaalse konflikti pinnalt.

Ringkonnakohtul puudub seega käesoleval hetkel veendumus, et Taavi Sõnajalg on võimeline konkreetses konfliktsituatsioonis enda agressiivsust kontrollima, teadvustama endale sel hetkel sotsiaalsete normide või ka kautsjoni olemasolu ja järgima kautsjoni tingimusi.

Foto: Jaanus Lensment

30. juuni hommikul 9.15 ajal toimus Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Café VS ees kahe mehe vaheline kaklus, mille käigus haaras Oleg ja Viivi Sõnajala poeg Taavi Sõnajalg oma sõiduautost relva ning tulistas 26-aastast meest kätte. Politseinikud pidasid Sõnajala kinni ja 26-aastane mees toimetati kiirabiga haiglasse.