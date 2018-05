Kohtutäitur: võlgnikud väidavad, et on paljad kui püksinööp, endal 2000eurone kell käe peal!

Kohtutäiturite tõsises ja pingelise töös tuleb aeg-ajalt ette ka anekdootlikke lugusid.

Näiteks räägib pealtnäha heal järjel võlgnik täiturile, et ega tal midagi väärtuslikku ei ole. „Ja siis ma märkan, et tal on käe peal Patek Philippe'i või Lacroix' kell ja ütlen, et palun, võta see kell korraks ära," meenutab kohtutäitur Risto Sepp.

Täiturid suudavad Eestis kätte saada kuni 60% võlgadest.

Erinevate nõuete puhul jääb see protsent 30 ja 60 vahele, mis on Sepa sõnul Euroopa võrdluses väga hea tulemus.

