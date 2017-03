Kohtutäitur koputab trikimehe uksele: vendade Veberite firma pole EASi hiigeltoetusest sentigi tagasi maksnud

Illusionist Jürgen Veber ning ta vend Jesper lubasid EASile tagasi maksta ligi 134 000 euro suuruse toetuse. Tähtaeg oli mullu novembris, ent rahakotiraudu pole siiani avatud. Jesper Veber räägib, et tegu on arusaamatusega ning täitur segab nende ettevõtte argitegemisi.

EAS tegi mullu augusti lõpus vendade Jürgen ja Jesper Veberi ettevõtele JJV Productions tagasinõude 133 595,56 eurot ja ootas seda hiljemalt sama aasta novembri lõpuks. Jürgen Veber rääkis seejärel LP'le antud intervjuus, et tal pole EAS-ile ainsatki etteheidet. "Meil oli kokkulepe, mina ei täitnud seda ja olen nõus selle toetuse täitsa hea meelega tagasi maksma."

Küsimuse peale, on tema ja ta venna firmal vajalik raha olemas, kostis Veber, et kontol sellist summat pole. "Aga see pole summa, mida oleks võimatu tagasi maksta. See ei löö jalgu alt, ei löö pikali, ei aja pankrotti. Aga kindlasti tuleb seetõttu ümber hinnata senised tegevusplaanid."

EAS otsis abi täiturilt

Pool aastat hiljem selgub, et vennad pole EASile maksnud sentigi. "Jürgen Veberi firma (JJV Productions OÜ) ei ole toetust tagasi maksnud, otsused on antud täitemenetlusse," kinnitas EASi arendusjuht Elina Vilja Delfile.

Jürgeni vend Jesper Veber selgitab, et nad esitasid EAS-ile tagasimakseplaani ja graafiku. "Viimane tugines realistlikel tulude prognoosil ja oli kooskõlas EAS-i nõuetega ning neil oleva õigusega pikendada tagasimakseperioodi 90 päevalt 12 kuule. Midagi rohkemat me ei palunud," märgib ta ja lisab: "Kas selline pikendus antakse või mitte, on täna lõplikul otsustamisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Kui kaua otsustamisprotsess veel kestab ja millal sellekohane tagasiside saabub, seda ei oska mina kahjuks öelda. Oleme ka ise äraootaval seisukohal."

Jesper lisab, et talle jääb mõnevõrra selgusetuks, milleks otsustati paralleelselt sellega juba ka täitemenetlust alustada. "Kohati tundub, et tegu on pisikese arusaamatusega. Uurisin seda ka ise ning otsus täitemenetluse võimaliku muutmise kohta lubati anda lähiajal. Nii olen ka selles osas praegu äraootaval seisukohal."

Ta nendib, et hetkel on täituri rakendatud sanktsioonid pidurdanud ettevõtte normaalset tööd juba rohkem kui nädala ja see ei ole kellelegi kasulik. "Fakt on see, et üle oma varju mitte keegi ei hüppa ja mistahes lisasanktsioonid protsessi kuidagi ei kiirenda. Pigem takistavad seda."

Veber naaseb Kanal 2 ekraanile

Normaalne töö tähendab uute illusiooniprogrammide koostamist. Jürgen meenutab, et tänavu täitub 10 aastat Kanal 2 saate "Trikimees" sünnist. Ta ütleb, et seda on plaanis tähistada uute trikkide ja illusioonidega. Näiteks aprillis näitab Kanal 2 "Reporter" läbi nädala seiku tema trikiküllasest jalgrattamatkast marsruudil Tallinn - Kopenhaagen, toimuval saab silma peal hoida ka sotsiaalmeedias.

Nagu näha, on vennad praegu keskendunud koduturule. Viie aasta eest sai nende firma aga EASilt toetuse projektile, mille eesmärk oli saada jalg Ameerika meelelahutusmaailma ukse vahele. LP'le selgitas Jürgen mullu sügisel, et USAs loodigi tubli kontaktivõrgustik ja seisti silmitsi konkreetse lepinguga. "Oli agendi-, mänedžeerimis- ja esindusleping, millega käis kaasas 26 või 28 etendusega tuur USA läänerannikul," ütles ta ja lisas: "Aga kõige selle juures oli üks miinus, mis pani tõsiselt mõtlema. Sellega tuli kaasa kuue ja poole aasta pikkune kohustus, kus annad ära kõik õigused. Olukord, kus sa pole oma tegemistes iseenda peremees."

Just lepingu pikkuse tõttu ta enda sõnutsi sellest väljakutsest loobuski. "Tundus, et äkki pigistatakse mind kõige selle tagajärjena lihtsalt sidrunina tühjaks ja ma ei suudaks enam areneda."