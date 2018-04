Kohtunike ühingu esimees: usaldus kohtute vastu on kõrge, aga üht-teist võib alati parandada

Kohtumaja Liivalaia tänaval Foto: Priit Simson

Kohtunike ühingu esimees Indrek Parrest vastas eile EKRE kongressil peetud Martin Helme kõnele, et kuigi kohtud võiksid oma otsuseid senisest enam selgitada ja tegevusi kommunikeerida, on menetlusosaliste seas möödunud aasta lõpul läbiviidud uuringust selgunud, et ligi 80% kohtus käinud inimestest peab süsteemi usaldusväärseks.